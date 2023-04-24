今年鳳梨盛產，高雄高禾醫院院長許庭源無懼醫護界的「鳳梨禁忌」，以實際行動響應政府政策，認購百箱鳳梨，盼拋磚引玉，讓果農的辛勞血汗不白費。

許庭源指出，鳳梨含有豐富的膳食纖維，能幫助腸道培養好菌，幫助排便。鳳梨好吃對身體益處不少，但也提醒民眾要適量食用，尤其是患有胃潰瘍及糖尿病等慢性病患者，吃鳳梨得要特別注意。

春天季節多變，氣溫也逐漸升高，中醫師張立穎則指出，據中醫理論資料記載：「鳳梨，補脾胃，固元氣，制伏亢陽，扶持衰土，狀精神，益血，利頭目，開心益志。」此時，不妨以鳳梨入菜或淺嚐消暑，緩解因為熱氣而產生的煩躁情緒，還能有助於改善頭暈、倦怠等症狀。

高禾醫院強調，善盡社會責任，秉持取之社會，必須回饋社會的觀念，以「科技救人、創新服務」的宗旨，長期以來支持在地農產、推廣社區檢測、落實在地關懷不遺餘力。未來也將持續力行喚起社會大眾支持公益並結合各界資源，一同共襄盛舉發揮愛心。