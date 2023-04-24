香港女星吳君如出道至今拍攝百部電影，在兩岸三地獲獎無數，2003年她憑《金雞》獲得第40屆台灣金馬獎最佳女主角獎，從喜劇片到文藝片都貢獻精彩演技，90年代起與導演陳可辛在一起，兩人雖未結婚，但感情相當恩愛，共育一女陳是知（Jillian），近日吳君如帶女兒拍廣告，表示廣告將是女兒進入演藝圈的出道作，這番舉動引起網友討論。

吳君如與導演陳可辛在一起逾30年，她2006年誕下兩人愛女陳是知（Jillian），陳是知今年17歲，過去很少在公眾前露面，前陣子41屆香港金像獎陳是知以一身西裝裙造型陪陳可辛亮相紅毯，她五官仍有少女的青澀，踩著高跟鞋的修長美腿引人注目。

近日吳君如和陳可辛帶著女兒拍攝銀行理財廣告，廣告中陳是知大秀舞技，向吳君如表示想進女團當唱跳偶像，也想當劇集女主角，吳君如則表示會支持，青春模樣引起網友討論，吳君如出席時透露因女兒經驗不足，陳可辛考慮許久才接拍，被問女兒是否要出道，吳君如透露陳是知9月將赴英國讀書，如果女兒要出道會當女兒的經理人。

吳君如也在Instagram表示：「這次第一次和Jillian和陳可辛拍廣告，好過癮呀！」並誇女兒非常上鏡，有她當年的風範，吳君如也有和陳可辛討論，如果未來女兒想出道，她當母親的一定會力挺。不過隨著女兒的外貌曝光，網上有許多評論：「她長得好像年輕版的張薔啊」、「看起來自信又大方的女孩子」、「我仿佛看到了劉亦菲、張薔、王菊、林青霞」、「不怎麼好看」。