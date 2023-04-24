澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師孫德光表示，近3成的心肌梗塞患者以非典型心絞痛的症狀表現，特別是年長者常以為是急性胃炎、感冒、氣喘等，甚至延誤送醫。（澄清醫院中港院區提供／潘虹恩台中傳真）

68歲從事鐵工的男子日前上腹陣痛、噁心想吐，起初以為是急性胃炎，僅服用胃藥卻無緩解，工作中因呼吸困難、全身無力送往急診，發現該男子心臟冠狀動脈2條完全阻塞、1條嚴重狹窄，心肌梗塞發作，幸經心臟內外科團隊合作進行心臟血管繞道手術，成功搶回生命。

澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師孫德光表示，近3成的心肌梗塞患者以非典型心絞痛的症狀表現，特別是年長者，常常以為是急性胃炎、感冒、氣喘、肌肉發炎等，甚至延誤送醫而喪命，這樣的病人仰賴急診及心臟內外科醫師高度的警覺性及專業知識才得以精確診斷其心肌梗塞；其中抽菸、缺乏運動、肥胖、高血糖、高血壓、高血脂的三高慢性病民眾是心肌梗塞的高危險群。

孫德光表示，做工辛苦人生活及收入不穩定，極少接受健康檢查又沒有穩定控制其三高慢性病，且香菸不離口；這位患者到院時，已因呼吸困難、心跳急促幾近休克狀態，其心臟功能射血指數（EF）僅22％（正常應＞50％），顯示出現嚴重心臟衰竭，團隊立即給予呼吸器支持，置入主動脈幫浦協助支持其心臟衰竭的危險。

患者家屬也向醫療團隊詢問「要花多少錢？」、「我們是甘苦人，可不可以就打針吃藥治療就好嗎？」等問題；醫療團隊考量患者經濟負擔、短中長期之治療效果以及預後考量，決定不進行心導管支架置放手術，並緊急會診心臟外科為病患進行心臟血管繞道手術，讓患者的經濟負擔最輕、治療的長期效益最大化，患者也於術後10天順利出院。

孫德光感觸的說，每位病人都有不同的故事與背景，或許有人因負擔不起高額的醫療費用而陷入絕境，醫療雖以救人優先，也需為病人考量社會及經濟因素，做出最恰當的醫療決策以拯救性命，減輕病人的生活負擔。