陳偉殷（左）親切指導球員。（頭屋國中提供／李京昇苗栗傳真）

旅美職棒球星陳偉殷23日受邀到苗栗縣頭屋國中，親自指導棒球隊小球員練球，低調現身的他，讓年輕小將們驚喜連連，更直呼受益良多；校方24日指出，陳偉殷也希望藉此讓棒球運動往下扎根，培育更多的優秀棒球好手。

陳偉殷身為投手擁有的資質與發展性被國外球探相中，2003年加入日本職棒，期間好表現備受肯定，並在2012年加入美國職棒大聯盟巴爾的摩金鶯，成為第7位登上大聯盟的台灣球員，在台灣棒球界中是球迷心目中的「台灣殷雄」。

陳偉殷近期回台調養身體情況，返台首站23日就前往頭屋國中，頭屋國中校長吳忠道指出，頭屋國中棒球隊成立於2007年，多年來在全國青少棒屢獲佳績，成員更是苗栗縣棒球代表隊，這次趁著陳偉殷回來台灣，透過基督教頭屋教會，特別邀請陳偉殷到校指導球隊，所有人包括家長都很開心。

陳偉殷親自下場一一指導隊員投球及揮棒等技巧，讓年輕小球員們獲益良多，直呼是「頭屋棒球隊的幸福」。頭屋國中棒球隊長黃柏凱說，陳偉殷傳授許多技巧，改變他以往對棒球的認知，讓他了解到想要進步，不能只有模仿和訓練，還要常常和隊友溝通，互相提點注意細節，大家才能進步。

隊員黃秉稼表示，他主要練習也是投手，陳偉殷是他崇拜的球員之1，陳細心指導許多動作，像是投球重心要放在後腳，他嘗試後，感覺投球變得很有力，對他球技很有幫助。

陳偉殷提到，希望透過自己的經驗分享，讓小將們提升實力跟棒球知識，同時也學習好的運動家精神。陳偉殷親自現身指導，頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗縣議員許櫻萍及不少家長，都瞬間變成球迷，跟著小球員們一睹球星風采，並爭相拍照要簽名，陳偉殷也來者不拒，展現親和力。