美國空軍下一代的高級教練機T-7A「紅鷹式」(Red Hawk)再次傳出設計問題需要改正，其包括攸關飛行員生死的彈射逃生系統問題，這使得T-7A的生產推遲兩年以上，至少到2025年底才會交機。

即時防衛(Breaking Defense)報導，T-7A是美國波音與瑞典紳寶合作研發，在2018年獲得美國空軍的合約，並號稱根據電腦設計工具開發的，有助於加快研發過程，計劃在2021年就可以量產。然而事與願違，T-7A的測試過程中發現許多設計上的缺陷，而且不容易快速修正。根據商波音公司的聲明，T-7A要到2025 年 2 月才能正式生產，交付計劃於推遲到12月，初始運作能力(至少1個中隊數量的操作)已被推遲到 2027 年春季。

美國空軍的聲明表示， T-7 迄今為止遇到的問題包括：地面、飛行前測試硬體系統不穩定，無法迅速糾正；分包商(也就是紳寶公司)設計延誤；3個空氣動力學設計有不穩定的隱憂；還有逃生系統不夠安全，這也是最麻煩的問題。

根據《空軍時報》(Airforce Times)的報導，彈射測試結果顯示，飛行員「腦震蕩的風險很高」，肇因於降落傘打開時的加速不安全，飛行員的頭盔面罩甚至可能飛脫。

美國政府問責局(GAO)在去年對T-7A的評估，將彈射系統列為「最大風險」，並指出波音團隊低估了解決問題的困難程度，他們定出的成本與工作範圍以及時間都不準確。

波音公司近年的表現相當不佳，他們幾個武器研發案都發生延誤、缺點、追加預算，包括KC-47飛馬加油機、MQ-25艦用無人加油機，以及T-7A。其中T-7A是波音最重要的軍武訂單，空軍預計將採購 351 架，以替換現有的422 架T-38教練機，而且可能選擇購買更多。

然而，T-7A的的結構修正已花費了不少成本，波音公司發言人表示，這筆費用約為 11 億美元。

更重大的挫折，是美國空軍被迫延役T-38教練機，而T-38的平均機齡已經超過60年了，新進飛行員乘坐它面臨安全風險。