富邦人壽指出，公司視公平待客為日常，提供以客為尊的保險服務，綠色金融方面，2022年綠色投資金額達18,948億元，且近7年累積綠色採購金額達5.05億元。2023年更設立永續專責部門，負責企業永續和公平待客推動，同時董事會擴大與ESG連結，轄下亦將增設「永續發展委員會」提高決策層級。

網路投保持續響應政策推動「保障型保險平台」，2022年重大疾病險投保件數及總保費均為業界之冠，亦提供微型保險商品，自開辦以來累計關懷全台逾10萬名經濟弱勢民眾。2023年民法修訂成年年齡為18歲，富邦人壽重視對年輕世代的保險教育，透過風險意識的建立，引領年輕一代理解保險價值與功能。

富邦人壽持續結合富邦金控多元金融服務優勢，包括金金併帶入約350萬新客戶，以及北富銀Costco聯名信用卡、富邦媒mo幣經濟圈等，以強化業務精實、提升業務產能為目標。

通訊處和服務據點遍布全台21縣市，總計超過370處，專職業務員人力近2萬人，2022下半年生活逐步常態化，累計全年增員人數逾4,000人、較2021年提升30％。富邦人壽走向精實組織，亦從制度與工具雙管齊下，2023年預估總增員人數目標5,000人，並以「超職」為主軸不斷深化，推出更具激勵效果的獎勵設計。

資本市場逐漸回溫，為協助民眾兼顧未來保障和穩健投資，富邦人壽將推出著重長期壽險保障，並強調與保戶紅利共享的分紅保單。此外，2025年台灣將邁入超高齡社會，富邦人壽鎖定50+樂齡族群推出保障型商品，包括住院手術險、一次給付型癌症險等，其中癌症險最高投保年齡可達80歲，亦將持續推出高齡專屬意外險，可銜接過去一年期意外險的保障缺口。