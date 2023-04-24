南韓國民女神IU在戲劇、音樂雙棲皆有著不俗的表現，日前大方認愛男星李鍾碩的她，近期因新作《Dream》的宣傳活動接受訪問，被問及戀情時，她也甜蜜透露與男友的相處情況，並親揭「1事」放閃。

IU近期接受各大媒體採訪時，大方談及與男友李鍾碩的互動，指出日前面對演技上遇到的困擾時，會向好友們詢問，表示：「因為是同樣的職業，我也會和『男友』談到演技相關的話題，例如在拍攝前，遇到不確定該如何展現的場面時，我就會向男友、劉寅娜、和其他前輩們SOS(求救)。」而IU在其中大方以「男友」稱呼李鍾碩的舉動，讓現場都充斥著滿滿的粉紅泡泡。

而IU被問及有關戀情一事時，首先表示：「怎麼說呢，其實有點暈頭轉向。」並透露與李鍾碩對她的態度：「真的很關心、支持我。而最好的回報是好好低調地交往，會以健康的面貌，美美地、安靜地見面。」此外，IU也幫忙澄清李鍾碩因使用IU周邊而掀起討論的事件，指出：「那位(李鍾碩)有來看演唱會，而我剛好都有發周邊商品給前來看演唱會的朋友。」並笑說：「那不是什麼特別送的禮物。」

事實上，李鍾碩日前在南韓設計師所分享的照片中露面時，所帶的帽子上寫著「The Golden Hour」，被網友挖出是IU去年在首爾奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會時所販售的周邊商品，而此舉在社群上掀起一陣兩極輿論聲浪，支持者為李鍾碩撒狗糧的行為興奮，但也有反對者認為李鍾碩此舉是蹭IU的名聲。