大陸國產航母「山東艦」先前於共軍環台演習時曾在東部外海現身並進行演練，今(24日)國防部證實，山東號航艦編隊正於西太平洋航訓，距離鵝鑾鼻東南方約120浬。

國防部今表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊於西太平洋航訓，距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，判將經我東南部海域。

國防部強調，過程中我海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控並適切應處。

海軍無人機大隊利用銳鳶無人機，於今天拍攝到最新畫面，山東艦比上次距離台灣200海浬，又更朝台灣本島推進80海浬。