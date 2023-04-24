日前在台爆出有白色沉澱物的「蘋菓西打」，經金門民眾發現也出現在各大賣場。（于家麒攝）

金門縣衛生局派員稽查。（金門縣衛生局提供）

日前在台爆出有白色沉澱物的「蘋菓西打」，經金門民眾發現也出現在各大賣場，縣衛生局獲報後已立即要求各賣場與經銷商全面將該商品下架。

衛生局指出，22日稽查金門各賣場及經銷商共16家，包含3家全聯福利中心、家樂福、鈞統、金門縣農會、2家縣聯社、金莎大賣場、3家漁會超市、3家超商，各商家總計下架蘋菓西打1250ml計121瓶，2000ml計188瓶，經銷商已封存1250m計36瓶及2000ml計480瓶。

衛生局表示，消費者如購買寶特瓶裝蘋菓西打（1250ml及2000ml）產品，可持購買發票及未開封亦未過期之案內產品至各通路辦理退貨，若無發票或需辦理退費者，則可撥打大西洋公司客服專線：0800-241-548及（02）29820061（10線），由該公司指派專人辦理退貨或退費事宜。

衛生局再次提醒，自4月23日零時起，市售食品通路商不得再販售大西洋公司生產之「1250ml及2000ml蘋菓西打」，違反規定將依食品安全衛生管理法第47條規定處新台幣3萬至300萬元罰鍰。另民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。