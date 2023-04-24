現在雖然科技發達，遠在異地的情侶，可以靠手機或電腦維繫感情，但人總是不在身邊，有的人還是無法接受。《搜狐網》分享3組最無法忍受遠距離戀愛的星座情侶，分開久了問題就越來越多，最終導致兩人分手。

1、雙子座&摩羯座

雙子座個性灑脫，摩羯座也不喜歡糾結，只是雙子座有些固執，不愛聽別人的解釋，他們有時容易產生悲觀情緒，隨著遠距離戀愛時間越長，雙子座就會開始耍任性，甚至變得有些無理取鬧，想讓對方更重視自己，摩羯座總是一副逆來順受的樣子，任由對方胡鬧也不會動怒，雙子座反而誤以為摩羯座不愛自己而主動提分手。

2、處女座&獅子座

處女與獅子的個性差很多，獅子座熱情如太陽，凡事都想掌握主導權，反觀處女則是很吹毛求疵，無論什麼事都喜歡挑剔，兩人有時只是因為看對眼，就瞬間暈船而在一起，不過他們若談遠距離戀愛，少了每天的陪伴，兩人的小問題就會越來越大，處女座不願意示弱，獅子座又不挽留，兩人脾氣都很倔強，最後就會以分手收場。

3、雙魚座&天蠍座

雙魚座想法天馬行空，若愛上喜歡搞神祕的天蠍座，雙魚座總希望無時無刻待在對方身邊，但他們如果談的是遠距離戀愛，天蠍座一開始或許會懂得體諒，提前規劃好自己的行程，並告知雙魚座，認為彼此要互相配合，但時間久了，雙魚座反而會誤解，認為對方想控制自己，誤會沒有解開，就變成分手導火線。