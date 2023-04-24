雲林縣虎尾若瑟醫院在莿桐鄉設巡迴醫療點，提升偏鄉就醫可近性。（若瑟醫院提供／張朝欣雲林傳真）

為方便醫療資源不足的偏鄉民眾就近看診，雲林縣虎尾鎮若瑟醫院24日啟用莿桐鄉興貴村巡迴醫療點，興貴村為「無醫村」且老年人口比率高，許多長者面臨獨居、無法自行遠途就醫困境，巡迴醫療點每周提供半天的醫療服務，民眾只要攜帶健保卡及負擔部分費用，即可於現場看診領藥。

若瑟醫院24日於莿桐樂齡學習中心舉辦莿桐鄉巡迴醫療點啟用儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞、縣衛生局長曾春美、縣文化觀光處長陳璧君、健保署南區業務組專委黃紫雲等人共同主持，未來每周一上午9點至中午12點固定有醫療團隊為民眾提供醫療服務，提升就醫可近性。

若瑟醫院院長李聰明表示，健保署自2005年推動醫療資源不足地區改善方案，鼓勵基層醫師至醫療缺乏地區開業，但部分偏遠地區仍有醫療資源不足情形，所以進一步鼓勵醫院參與無醫村巡迴醫療。莿桐巡迴醫療點是若瑟醫院繼台西五港村後，第2個設置的偏鄉巡迴醫療點。

李聰明說，莿桐樂齡學習中心由鉅鵬機械公司董事長林萬宗捐地興建，其妻關淑華擔任中心執行長帶頭服務長輩，興貴村屬於「無醫村」，關淑華得知若瑟醫院要在興貴村找地方作為巡迴醫療點，熱心免費提供場地，醫療資源加上樂齡學習，將讓長者更能在地樂活。

黃紫雲提到，根據資料顯示，去年雲林縣20鄉鎮市，有13鄉鎮有醫療不足情況，除了鼓勵醫師前往偏鄉開業，也希望醫院能持續在無醫村設置巡迴醫療點。

曾春美指出，莿桐鄉14村有12村沒有西醫診所，偏郷有許多老人家，很需要各種醫療資源，但願意固定在偏鄉行醫的醫師不多，希望健保署能提供更多獎勵，鼓勵醫師下鄉為大家服務。