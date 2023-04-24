「SociAbility逸廊」於5月10日、11日兩天，舉辦「享受星級雙人下午茶＋送體驗手作香氛羊毛氈胸花課程。(台北新板希爾頓酒店提供)

一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」推出雙人下午茶。(台北新板希爾頓酒店提供)

「Mom mom mua親親我」6吋售價770元，外帶打9折；月底前預訂享8折好康。(台北新板希爾頓酒店提供)

歡慶母親節到來，台北新板希爾頓酒店自5月1日起為期一個月，全館餐飲齊推母親節專案活動，包括對中身份證免費吃到飽、女性長輩滿50歲(含)可享75折吃Buffet、雙人下午茶還享羊毛氈體驗、母親節蛋糕早鳥8折價、吃桌菜送蛋糕等好康，搶攻孝親商機。

身分證符合4個數字 4人同行1人免費

「Market Flavor 悅．市集」全日自助餐廳」推出對中身份證513、514三碼數字，可享4人同行1人免費，或帶年滿50歲(含)以上女性長輩來用餐，周一至周五午餐享75折優惠，周一至周四晚餐享77折優惠。此外，因應母親節，由主廚現點現作的料理，5月份新推出多達10幾道美式餐點，選擇性豐富，讓媽咪吃大餐還可享受省錢小確幸。

雙人下午茶送羊毛氈胸花體驗 只賣2天

一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」於5月10日、11日兩天，舉辦「享受星級雙人下午茶＋送體驗手作香氛羊毛氈胸花課程」活動，每一朵手工製的胸花，特選法國經典香氛，前調活潑奔放，中調帶有皮革木質香氣，尾韻散發森林的香氣，由羊毛氈教學老師現場示範，與媽媽一起體驗親手製作羊毛氈的療癒過程，舒壓又能創造美好回憶，兩人同行優惠價1550元加1成。此外帶著媽媽、奶奶或外婆現場消費滿1720元再現折200元。

母親節蛋糕外帶9折 早鳥享8折優惠

母親節少不了主題蛋糕增添佳節儀式感，今年新板希爾頓由「逸廊」推出的母親節蛋糕「Mom mom mua親親我」，內層主要以草莓與覆盆莓為基底，外層則是選用清爽不膩口的起司蛋糕包裹，兩者味道協調柔和；主廚將白巧克力製成子母翦影，妝點於蛋糕上，象徵母親對子女滿滿的愛；另搭配減糖減油手法製作手工派皮，整體口感清爽，層次豐富。「Mom mom mua親親我」6吋售價770元，外帶享9折優惠，4月30日前預訂且付3成訂金，再享8折好康。

吃嫣紅鵝大餐送蛋糕 再贈拍照、照片送到府

館內的「Qing Ya 青雅中餐廳」則應景推出10人份「母親節限定桌菜」，每桌19800元起，可品嚐整隻嫣紅鵝搭配海陸珍饈、甜點共11道美饌；另外也有適合小家庭享用的「嫣紅四人貳點零」半鵝饗宴，每套9800元起，提供半鵝二吃和山海珍味料理共8道招牌餐點。5月6、7、14、15日4天，訂購以上兩款桌菜專案皆贈母親節蛋糕1顆。業者加碼推出貼「馨」服務，服務人員將為客人拍攝合照，照片可帶回家留念，飯店還提供手寫卡片為客人免費寄送到府。