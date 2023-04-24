歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在推特上發文表示，歐盟領導將在今年6月的峰會上討論與中國之間的關係，相關議程將由歐盟外交部高級代表波瑞爾負責規劃。

米歇爾上述表態是在中國駐法大使盧沙野受訪談話引爆重大爭議的情況下發表的，他在推特上的一篇文章中說：「中歐政策將在6月列入我們歐洲理事會的議程。」「歐盟外交部將在歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)的領導下準備這次討論。」

歐盟外交部高級代表波瑞爾在周一的歐盟聯席會議上發言時表示，中國駐法國大使最近發表質疑烏克蘭等前蘇聯國家的主權講話令人無法接受。他甚至說，他希望盧沙野的相關言論不代表中國政府的立場。

中國駐法國大使盧沙野近日接受法國電視台訪問的談話在歐洲引爆激烈反彈，他在回答克里米亞是否屬於烏克蘭的問題時說，「不一定，取決於我們如何看待這些問題…事情沒有這麼簡單」。

在節目主持人提醒他依據國際法克里米亞屬於烏克蘭時，盧沙野表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

盧沙野的談話隨在歐洲引爆爭議，已經獨立的其他前蘇聯加盟共和國如烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國公開譴責盧沙野的說法。法國政府對盧沙野的言論表達「驚愕」，並且強調北京必須澄清這是否代表中國政府立場。