副總統賴清德23日出席醫界活動時表示「國民黨的國家認同，就像是『精神分裂』一樣」，引發熱議。國民黨台北市議員李彥秀今(24日)在臉書發文質疑，賴作為台獨金孫，自稱是務實台獨工作者，現在又想要選中華民國總統，不知道誰比較像精神分裂？還提到2019綠營黨內初選，賴清德公然喊出「希望蔡總統要求她的網軍停止攻擊我！」如今又屈服說「蔡英文是台灣應該要走的路！」酸他這是斯德哥爾摩症候群症狀嗎？

李彥秀表示，醫生最怕的就是「誤診病情」，政客最怕的就是「誤判現實」。國民黨信仰《中華民國憲法》，捍衛中華民國主權，一路走來，始終如一。倒是賴清德，作為「台獨金孫」，自稱是「務實台獨工作者」，長期以「獨派」自居。但是從1996年以來，從國大代表、立法委員、台南市長、行政院長，到現在的副總統，佔中華民國名位，領中華民國薪水，進出都有中華民國特勤保護，現在又想要選中華民國總統。

「國家認同VS精神分裂，請問賴醫師：這是斯德哥爾摩症候群典型症狀嗎？」李彥秀質疑，不知道誰比較像「精神分裂」？誰才是「寄生中華民國」？賴清德經常以「醫生」自居，「我倒是想請教賴醫師：2019年，有一位先生曾在媒體前高喊：希望蔡總統，要求她的網軍停止攻擊我！」

李彥秀指出，總統蔡英文一手操弄，數度延後初選期程、民調時間與初選辦法，在總統府動用國家機器密商毀滅對手，用網軍側翼將對手打為叛徒，最後，更要陳建仁「退位」，逼迫對手就範就近看管。「這位先生」高呼「這是對民主進步黨的嚴重傷害，更是否定自創黨以來所堅持的民主價值」。但面對政治追殺與迫害，這位先生，最後不但一一屈服，還大讚「蔡英文看見未來、走向世界，是台灣應該要走的路！」

「請問賴醫師，這位先生可能罹患什麼心理情結？」李彥秀直酸：這是斯德哥爾摩症候群（Stockholm syndrome）的典型症狀嗎？