館方油桐花目前已開五成。（客家文化發展中心提供／李京昇苗栗傳真）

客家委員會客家文化發展中心，為推廣客家文化，今年推出「最強搞頭王」實境解謎等5個系列活動，首場活動29日將客家文化館登場，即日起開放線上報名。此外，文化館桐花目前開花率約5成，系列活動期間到5月中旬，將可欣賞到盛開的桐花。

客家文化發展中心致力推廣客家文化，多年來透過親子探索、互動遊戲、深入觀展等方式，讓民眾認識客家文化。今年以「遊客」為主題，串連母語、文化、產業、生活，推出「最強搞頭王」實境解謎、「客家成長禮」、「客家夏令營」夜宿博物館、「客庄小旅行」、「杭菊田派對」等5大系列活動。

首個實境解謎活動「最強搞頭王」，29日將在台灣客家文化館登場，以「超能力學院」為遊戲情境，玩家領取超能力學院學生證，透過各種關卡獲取能量球，團體合作將能量球投入高塔中，達成目標即可獲得今年獨家設計的哈古卡套。

客家文化發展中心表示，這次結合館內展覽探索、沉浸式劇情，讓親子參與體驗遊戲，「最強搞頭王」每場規畫400人參與，遊戲關卡設定充滿巧思，第1關要在展館間開啟搜查任務，用圖卡實境解謎；第2關則是根據提示，找尋館內展品對應套圈圈擊中正確答案。

接著第3關要翻閱九宮格料理圖卡，用客語唸出好食的客家料理；第4關則是投籃射擊客語單字跟著關主學客語；最後1關則是前往戶外及好客公園對應拼圖將圖卡上色；另外，還有規畫加分關卡，運用客家文化發展中心GIS系統體驗，找出題目上答案，藉此認識GIS上許多資訊，比如銅鑼的水尾伯公所在地點位於中平村、早年從苗栗卓蘭到台中后里的必經之路是隘勇古道等。

客家文化發展中心說，文化館內有栽種油桐花，目前已經盛開5成，預計辦理活動時將盛開到8、9成，因此活動除有遊戲體驗，也規畫半日遊程在館外半月池、好客公園木棧步道等多處景點，讓大家欣賞桐花跟野餐。

活動採前期線上報名，參加者還可領取點心盒，辦理日期為4月29日、30日及5月6日、7日共4場次可讓民眾選擇場次參加，為提供更便利的參加管道，也開放民眾現場報名。