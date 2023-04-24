Melody（殷悅）今（24日）出席護膚品牌，被問及日前宣布離婚的周孝安、陳天仁過去曾錄製《11點熱吵店》分享夫妻相處及被命理書點出2023年會有感情劫難。 Melody說當初感覺不到2人之間的異狀，她是新聞爆發時從沈玉琳的口中才得知離婚，「每一家都有難唸的經，每一個人都有屬於自己的這個私人的部分，所以那個時候我是看不太出來」。

她今被問到是否想挑戰實境節目，她坦言只要好玩、團隊好，就很願意接受挑戰；那《全明星運動會》呢？她慌張的拒絕，「這個運動可能有難倒我，太激烈的運動好像也不行，因為我常常會突然間抽筋，然後膝蓋痛什麼的，還是要溫和一點才可以」。

實際上，Melody早在6年前就和李詠嫻一起主持外景實境《媽媽咪呀》。她說現在想挑戰開餐廳、做菜等實境， 「做菜我覺得還不錯，但還是要漂亮啦，做菜不能油頭垢面的」。至於露營、美髮等實境，她也是連忙拒絕，「但是我可以做一些不同的嘗試，我覺得實境秀好看就是，把不同的人放在一個不合理的環境當中」。