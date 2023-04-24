免出國就可修美國大學課程！新竹市政府24日與美國加州峽谷大學（College of the Canyons）簽署國際線上學分GOL（Global Online Learning）課程合作備忘錄，竹市公私立高中職學生只要通過英語能力認證，即可線上先修國際學分課程，提供超過200門以上專業課程。

市長高虹安表示，今天已正式與峽谷大學簽署MOU，重點在於引進國際認證課程，透過線上學習搭配開放式的教學資源，讓竹市學生能夠預修美國大學的課程，不僅提升學生語言能力、拓展學生國際視野，同時開啟國際教育全新里程碑，期待未來與峽谷大學有更多合作，「讓新竹市的孩子成為世界的孩子！」

美國加州峽谷大學國際院長鄭佳宜表示，新竹市作為科技和教育領先的城市，也正在積極推廣國際教育，台灣學生透過線上課程預修美國大學課程，與美國學生共同修課，藉由融入化學習提升語言能力，也能夠促進文化交流。

立峰國際教育發展協會理事長李吳釩提及，美國加州峽谷大學擁有加州最頂尖的轉學學程，讓台灣高中學生預修大學學分，不僅可作為學習歷程，也可從中探索人生職涯目標，將來無論是要直升或轉入美國頂尖大學，甚至是在求職就業上，都有極大優勢。

李吳釩說明，峽谷大學具3大優勢，1為全美大學學分費最低廉；2為在國際線上學分能100％抵免，包含知名柏克萊大學、史丹佛大學、約紐大學等，均可做學分轉換；3為保障轉學協議，若學生能維持在校成績，保證進入美國前50大名校就讀，協會也補助弱勢學生協助學生提升自我。

教育處長童鳳嬌指出，竹市目前由3所任務學校協助推動國際教育2.0政策，新科國中為地方培力團，提供學校推動SIEP的培力研習、諮詢與輔導。

富禮國中為行政支援窗口，協助政策宣導、SIEP補助行政作業、成效評估調查與國際化普查；香山高中則為國際教育資源中心，負責開拓與媒合學國際交流機會。

針對雙語教育，市府持續研發與建置小三至小六數學、自然、社會雙語教材，提供教師多元教學資源，並規畫推動雙語教育有功學校及教師個人獎勵機制，研擬教師出國進修獎勵辦法，實際走訪國外教學現場，學習與觀摩對方長處。

此外，市府也積極引進國際認證課程，未來將與3所市立高中討論引進大學預科課程、雙聯學制或校本特色國際課程。