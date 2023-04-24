台股今年表現在全球股市名列前茅，谷月涵承認，此波的台股軋空行情比他之前預期強勁，他用「蛇吞豬」來解釋股市沒有如預期下跌的原因就如同蛇吞到一隻豬，這隻豬還在蛇的肚子慢慢地被消化中，過去各國內央行放出那麼多的資金在市場中，還沒有完全被吸收消化，即使央行已開始收回大量的資金，但在市場還是有很多在外面流動，所以，股市很難下來。

谷月涵表示，因為通膨若持續居高不下，通常對股票市場不利，並且會崩盤，或者盤整一段很長的時間，但是他還是認為台股基本面沒有那麼紮實，另台股這一至二年基本面還是有些壓力存在，如庫存、訂單多少都有些問題，還沒有完全反映在個別公司報告上，預期這幾個月即會開始看到。

谷月涵說，台灣通膨的問題相對較少，加上負債率低，因此利率不會跟著美國利率一直往上去，儘管外資去年大舉賣超台股約4百億美元，在外資流出對台股也沒有太大壓力，台股表現還是OK，只不過目前應該留意一下台灣資金成長有些負面表現，即M1B和M2的成長率。

M2即M1b加定存，M1b的成長率低於M2的話，谷月涵說，此即代表資金流到定期存款，大家比較保守，也就是賣股票的資金轉定存。上次有這樣的狀況，約在2000～2001年及2008年時，當時股市表現都不好，目前則有點類似當時狀況，未來台股也有可能跌破去年十月的低點（12,629點），但不會崩盤的問題。

提到地緣政治對股市的影響，谷月涵表示，外國人比台灣人還緊張。他在去年八月從美國回台灣時，當時剛好遇到前美國眾議院院長裴洛西訪台，中共對台作軍事演習，他的朋友曾問他，「台灣會不會不安全？」谷月涵半開玩且認真回答「台灣可能比美國更安全」。

谷月涵說「不用太擔心兩岸的問題」！他以一九九六年時總統大選飛彈演習為例，台灣經濟沒有受到影響，反而之後成長更快！目前兩岸政治風險雖存在，谷月涵認為，「大陸攻打台灣風險很大，但成功機率非常小」，這件事不會到那麼嚴重，只要外國投資人發現之後台股表現會那麼好，外國投資人會慢慢淡化此一問題，相信兩岸雙方甚至三方（加美國）都不希望戰爭，一定會想找到妥協的路線可走，雖然也可能會有意外，也可能有錯誤的判斷，發生錯誤的機會不會大，兩岸問題要靠領導人的智慧來解決。