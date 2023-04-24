該局舉例說明，今年各地區國稅局自4月28日起提供民眾查調111年度所得及扣除額資料服務、5月1日受理臨櫃網路申報服務，所以今年4月25日起即可預約4月28日之所得及扣除額查調，4月26日起可預約5月1日之臨櫃網路申報服務，5月30日可預約5月31日所得及扣除額查調及臨櫃網路申報服務。

民眾可透過免費服務電話、財政部電子申報繳稅服務網或各地區國稅局網站預約。

由於各時段名額有限，籲請仍有臨櫃辦理所得及扣除額查調或網路申報需求的民眾多利用報稅預約服務提前完成預約，避免現場久候。