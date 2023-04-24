該局舉例說明，今年各地區國稅局自4月28日起提供民眾查調111年度所得及扣除額資料服務、5月1日受理臨櫃網路申報服務，所以今年4月25日起即可預約4月28日之所得及扣除額查調，4月26日起可預約5月1日之臨櫃網路申報服務，5月30日可預約5月31日所得及扣除額查調及臨櫃網路申報服務。
民眾可透過免費服務電話、財政部電子申報繳稅服務網或各地區國稅局網站預約。
由於各時段名額有限，籲請仍有臨櫃辦理所得及扣除額查調或網路申報需求的民眾多利用報稅預約服務提前完成預約，避免現場久候。
財政部高雄國稅局表示，為提升民眾臨櫃報稅便利性，各地區國稅局今年提供「三合一叫號預約服務」，民眾如有臨櫃報稅及查調所得及扣除額需求，可先透過財政部電子申報繳稅服務網、各地區國稅局網站或免付費服務電話，預約次日（含）起三個工作日指定時段臨櫃報稅及查調所得及扣除額，並如約至現場掃描QR-Code完成報到，國稅局將優先叫號受理，減少現場等候時間。
該局舉例說明，今年各地區國稅局自4月28日起提供民眾查調111年度所得及扣除額資料服務、5月1日受理臨櫃網路申報服務，所以今年4月25日起即可預約4月28日之所得及扣除額查調，4月26日起可預約5月1日之臨櫃網路申報服務，5月30日可預約5月31日所得及扣除額查調及臨櫃網路申報服務。
民眾可透過免費服務電話、財政部電子申報繳稅服務網或各地區國稅局網站預約。
由於各時段名額有限，籲請仍有臨櫃辦理所得及扣除額查調或網路申報需求的民眾多利用報稅預約服務提前完成預約，避免現場久候。
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