台中警方今年執行「靜城專案」政策，聯合環、警、監稽查勤務共計14場次，自19日至24日間，動用警力568人，期間共攔檢150輛汽機車，開罰噪音車共80輛、取締非法改裝車540輛，攔檢開罰率達53％；除由環保局依噪音管制法開罰，另改裝車輛由交通監理機關召回檢驗改善，提升執法效能。

為取締噪音改裝車，警方運用移動式測速照相設備輔以攝影機，於民眾常陳情檢舉路段，規畫夜間至深夜時段執行測照勤務並蒐證，除舉發超速，另噪音改裝車輛依蒐證影音，通報環保單位依法開罰；環保局並以「聲音照相」科技執法，開發簡易型聲音檢測站。

警方指出，將於4月26日至6月30日祭出五大政策，包括「強化環 、警、監聯合稽查機制」、「結合第三方警政作為」、「取締防制危險駕車專案」、「溯源追查違法改裝車廠（法令宣導及告誡約制）」、「宣導全民加入即時通報檢舉行列」等。

台中市政府宣布4月18日啟動「靜城專案」政策，要求跨局處推動聯合執行，全面取締危險駕車（飆車）及噪音改裝車，至112年4月底前預計「環、警、監聯合稽查勤務」尚有2場，「監、警聯合稽查勤務」尚有8場，警方持續雷厲風行強硬執法。

台中市交通警察大隊指出，「靜城專案」針對違法改裝擾民問題，將針對噪音車輛常出沒路段、屢被反映有重機或汽車飆車路段及改裝車行周邊道路，若檢測出噪音超標，罰則也將由1800元至3600元，由環保局依法開罰。