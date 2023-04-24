寶雅（5904）24日公布第一季營收創新高，獲利6.58億元亦創同期新高，每股純益6.43元，其中因美妝新型店加速開店，進一步挹注毛利率、營業利益雙增長1—2個百分點，未來三季美妝新型店仍將持續拓展。

寶雅國際今年第一季合併營收為52.93億元，較去年同期年增12.31％，營業毛利為23.68億元，毛利率為44.7％，較去年同期增加1.69個百分點，營業利益為8.34億元，營業利益率15.75％，相對去年同期增加近2個百分點，今年第一季稅後獲利6.58億元，年增30.23％，每股純益6.43元，較上一季持平，但創歷年同期新高。

寶雅指出，截至3月底為止，全國共有323間寶雅、40間寶家。寶雅國際將持續展店，並藉由新美妝店型，布局美妝品類；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，而由於五成以上的美妝店型與電商數位均有助毛利率與營業利益率提升，估計今年展店續加碼。

而針對4月電費調漲，寶家亦積極鎖定省電節能商品做推薦，包括夏季家電新品以及多款省電居家用品，像是具有變頻DC風扇、LED燈泡、電源延長線等，提供消費者省電大作戰。