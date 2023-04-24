高雄市長陳其邁笑回「我會陪你，我怕你去選立委，常相左右啦」。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員邱于軒與高雄市長陳其邁在議場過招，現場笑聲不斷。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員邱于軒與高雄市長陳其邁在議場過招，現場笑聲不斷。（擷取自康裕成臉書）

被視為女戰神的國民黨高市議員邱于軒今（24）日在議會質詢時問及，市長陳其邁未來4年任期會做滿嗎？陳其邁笑回「我會陪你，我怕你去選立委，常相左右啦」。高市議長康裕成事後說，「滿場的笑聲，果然是暖男！今天議事廳一直爆笑」。

邱于軒質詢時提到，她個人很好奇，陳其邁對於未來4年市長任期有何想法？「我知道你說不會去選總統」，但是高雄市長很多人沒有做滿，像是前高雄市長陳菊當時高升去做總統府祕書長，而前台南市長賴清德也跑做行政院長。

陳其邁直說，「我會陪你（邱于軒），我怕你去選立委！」邱于軒急忙否認說「我不會去選立委」，陳其邁又回，「那我們在議會有4年時間相處，多多指教！」兩人唇槍舌戰過招，引發議事廳笑聲不斷。

高市議長康裕成事後在臉書還原這段過程直說，滿場的笑聲，果然是暖男！今天議事廳一直爆笑，「國民黨送一隻雞給市長，國民黨團希望這隻雞能生雞蛋」。