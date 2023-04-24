日前西門町一間百貨商場發生一起口角糾紛，一名70多歲阿嬤級員工與40多歲男老闆起口角，甚至阿嬤員工還被推倒在地哀號，後來經警方了解，雙方為母子關係，而2人爆口角糾紛的原因也曝光，原來是男老闆遭到客人抱怨「態度冷淡」，而遭到母親數落要改善，2人因此吵了起來；這起事見警方也依法通報社會局，該櫃目前也暫停營業中。

這起事件發生於日前有民眾到西門町一間百貨商場美食街吃飯，因為發現餐點出餐速度有些慢，便前往該櫃等待，就看見店內1名70多歲的阿嬤級員工與40多歲的男老闆起口角，後來，他取完送吃完後，在同一層逛了約半小時，又遠遠看見該櫃的阿嬤員工遭到老闆推倒在地，阿嬤員工痛到站不起來，在地上哀號，旁人要上前幫助，卻遭到該老闆口出惡言阻止。

警方獲報到場後，經了解雙方為「母子關係」，這位阿嬤員工也表示雙方溝通上產生誤會，才起了口角，事後也告知警察這是家務事不會提告，不過警方也依法通報社會局，將釐清這起家暴事件；該櫃事件在網路上曝光後，也遭網友紛紛留負評痛罵「可怕、惡劣老闆」，妻父老太太。

據《ETtoday新聞雲》報導，該櫃由母子倆一同經營，並承租了一年多，從沒發生類似違規紀錄，由於母子倆沒請員工，據悉事發原因是老闆遭客人抱怨點餐「態度冷淡」，而老闆娘在廚房唸兒子要改善，2人便為此吵架；該櫃老闆也已經為了失控的情緒向百貨道歉，該櫃目前也暫時停業避風頭，百貨公司也在研擬後續的處份。