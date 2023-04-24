一名35歲男子因勃起功能障礙就醫，經檢查發現，罹患「重度睡眠呼吸中止症」，在一晚的睡眠中，男子有270次的缺氧情形，且完全不呼吸的時間居然長達25秒。醫師表示，嚴重的睡眠呼吸中止症若不積極治療，會因每晚都在掙扎著呼吸，使交感神經系統持續活化，長期會造成高血壓、心肌梗塞等疾病，大幅增加猝死機率。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其臉書表示，人體各部位功能會密切交互作用，尤其是泌尿生殖系統更容易因為其他系統失調而受到影響，以上述男子而言，因每天睡眠時間不足，且有睡前抽菸習慣，再加上脖子粗、下巴短，打呼情況非常嚴重。男子早上起床後精神昏沉，需喝過咖啡才能清醒，午餐後更想睡覺，下午也是咖啡不離手。

程威銘幫男子安排睡眠檢查，發現男子罹患重度睡眠呼吸中止症，在一個晚上的睡眠中，有270次因為呼吸道肌肉無力阻塞導致的缺氧情形發生；睡眠中的血氧濃度僅75%，遠低於一般人的100%，且男子完全不呼吸的時間居然長達25秒。

程威銘表示，嚴重的睡眠呼吸中止症會使人體的交感神經系統持續活化，久而久之，造成高血壓、心肌梗塞、中風等疾病，因此增加猝死的發生率。

他並表示，睡眠呼吸中止症與泌尿系統的關係，其中之一為夜尿，因人呼吸不到氧氣，胸腔肌肉要更大力地收縮，增加胸腔內的壓力，導致回到心臟的血液量增加，也增加腎臟排除水份的能力，讓睡眠時的小便量增加、導致夜尿，且會導致勃起功能障礙，推測可能是因缺氧導致血管收縮、交感神經過度活化、男性荷爾蒙不足，甚至心理等多方面，影響到勃起功能，所以睡眠對人體極為重要。