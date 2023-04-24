新冠疫情持續平穩，中央流行疫情指揮中心可望在明天宣布解編！行政院今天傍晚表示，院長陳建仁明天下午2點將赴指揮中心視察，指揮中心隨後也發出臨時記者會通知，預計在下午4點說明防疫政策及防治工作指示。據了解，明天將宣布指揮中心解編或降級相關事宜。

外界持續關注指揮中心何時降級或解編，王必勝曾多次表示，時程會落在4月底、5月初，確切規劃會由行政院公布。如今已是4月最後一周，陳建仁明天將赴指揮中心視察，預計短暫停留20到30分鐘，並由王必勝主持記者會，正式對外宣布降級或解編相關規劃。

指揮中心自2020年1月20日報請行政院核准成立，當時以三級開設；短短3天後，1月23日提升為二級開設，由時任衛福部長陳時中擔任指揮官；同年2月27日，再度提升至最高等級一級開設，指揮官維持不變，後因陳時中投入台北市長選舉，2022年7月18日由衛福部政務次長王必勝接任。