高雄水情嚴峻，對於「護國神山」台積電進駐高雄以及未來的用水問題，高雄市水利局24日說，再生水廠已經在建造中，可以趕上台積電明年的製程。至於民生用水，在伏流水與鑿井等多元取水之下，民生用水目前也無虞。

水利局表示，今年抗旱水井在高雄合計43口，總抽水量約15萬噸，在高雄大樹與大寮區等鑿井，也會監測地下水的水位，以策安全。

南科也指出，目前南科高雄的廠商都營運正常，且都使用再生水，不會去搶民生用水。南科台南園區至今年3月，已導入再生水3.8萬噸包含園區自建2萬、永康0.8萬、安平1萬，預計4月可增至4.92萬噸包含園區自建2萬、永康0.92萬、安平2萬。

且近來廠商每周回報抄表數據，由科管局控管園區整體用水量包括新竹園區、台中園區、后里園區大用水廠均列管自主節水5％，台南、高雄園區強制節水10％，都有達到節水目標。

台南及高雄地區移動式淨水設備機組已分別在台南樹谷、永康園區，及高雄大樹區產水，國科會、工業局及地方政府將持續協助媒合需水廠商提供產業就近取水。