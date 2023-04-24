綠營立委黨內初選競爭激烈，港湖區傳出有吳欣岱加入角逐，但現任的高嘉瑜仍被視為超強棒。國民黨台北市議員游淑慧有意參選此區立委，她指出藍營2020在港湖區坐擁四大優勢，但仍失去這一席，敗因為：陸戰不及空戰，防守難防攻擊，保守不敵靈活。她舉徐巧芯勝選三式：膽量夠大，意志夠強，手段靈活，直言對高嘉瑜要主動加強檢驗火力，藍營取回執政權加上綠營分裂，這次沒有再輸的理由，她高喊「換人上陣！」

「這次初選我的目標只有一個：挑戰高嘉瑜、贏回港湖這一席！」游淑慧指出，2020年，內湖南港藍軍本來有絕對的優勢。優勢一，當時國民黨市議員席次5席，民進黨議員席次3席，港湖議員席次藍營過半。優勢二：從蔡正元委員傳承給李彥秀，傳承不中斷，港湖立委始終由國民黨擔任，服務被地方肯定。優勢三：李彥秀當時為現任立委，擁有媒體關注的國會舞台可以揮灑表現。優勢四：李彥秀為南港在地政治世家，兩代五十餘年的經營，她本人更從90年代就出道擔任港湖民代；反觀高嘉瑜2010年才當選港湖市議員，論組織綿密度顯然輸了一截。

游淑慧強調，但在四大優勢下，國民黨仍失去了這一席。港湖敗選三因：陸戰不及空戰，防守難防攻擊，保守不敵靈活。而對照徐巧芯勝選三式（膽量要夠大，意志要夠強，手段要靈活），可以知道這是過去國民黨共同的問題。在2020選戰過程中，她擔任輔選角色，即多次建議：對高嘉瑜要主動且加強檢驗火力。檢驗其對市府業務關說案，檢驗其炒作奇幻漂流木、導致內湖分局長被冤枉拔官等，這都是選戰的基本攻防。

游淑慧直言，遺憾的是，最後仍因保守選舉戰略，而讓高嘉瑜在藍營優勢選區，首次參選立法委員便以全市最高票當選。這一席輸的可惜，所以市黨部黃呂主委不斷念茲在茲的就是重新取回這一席。經過四年的努力，國民黨在港湖的根更紮實了，也重新取回台北市的執政權，加上面對綠營的分裂，「這次，我們沒有再輸的理由！」她更標註喊出：換人上陣，爭取黨內初選支持。