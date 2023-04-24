台灣國寶級雕刻大師朱銘22日晚間在家中離世，享壽85歲，據悉朱銘生前因罹患高血壓等慢性病飽受病痛折磨，情緒也受到影響，晚間他獨自上樓運動卻未下樓，等妻子查看才發現已輕生。35歲華視正妹主播宋燕旻透過社群平台表達惋惜：「希望大家能更重視安樂死的議題」。

主播宋燕旻昨日在facebook發文，對雕刻大師朱銘離世的消息表示哀悼：「朱銘老師選擇用他的方式離開人世，對於一個如此有創造力、對宇宙萬物有獨特解讀的藝術家來說，最終若是因病走向這樣的路途，真是讓人無比難受。」同時她提起安樂死議題，「我覺得台灣安樂死無法合法化，非常的悲哀，目前的安寧緩和醫療條例，沒有辦法解決久病纏身的問題。而我認為活著應該要有尊嚴，並不是困在一個殘破的身體裡面，在罹患不可逆的疾病時，人應該有資格決定自己的生命權」。

回顧過去，2018年嘉義基督教醫院醫師江盛曾發起「死亡權利法案立法公投」，那是台灣史上第一個關於安樂死的公投，但由於攸關性命，大眾難有共同看法，因此並未通過，宋燕旻也呼籲：「過去的公投連署案我也曾經加入連署，但卻未能成功，希望大家能更重視安樂死的議題。」

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