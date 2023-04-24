醫師先以藥物調整2周並配合血管栓塞，再施以無痕經口甲狀腺雙側切除與術中無線電熱燒灼手術，不但不留疤還能大啖海鮮。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

20多歲黃姓女子長期甲狀腺機能亢進造成脖子腫大與凸眼，每天需服16顆藥物且避免含碘與海鮮食物，近來因藥物副作用求診，醫師先以藥物調整2周並配合血管栓塞，再施以無痕經口甲狀腺雙側切除與術中無線電熱燒灼手術，助其恢復正常外觀且每日僅須服用1顆藥物，不但重拾自信還能大啖海鮮。

大里仁愛醫院一般外科醫師巫奕儒說明，「甲狀腺亢進」是種自體免疫疾病，好發於20至50歲的女性；身體不斷產生抗體刺激甲狀腺賀爾蒙分泌，產生心悸、喘、手抖、焦躁不安等症狀，部分患者合併脖子腫大、眼睛凸出合併有甲狀腺眼病變、黏液水腫與肝指數升高的表現等，甚至危及生命。

巫奕儒說，傳統甲狀腺亢進的治療包括藥物、放射碘與手術切除等，但藥物常伴隨副作用，嚴重的副作用則有顆粒性白血球缺乏症、出現發燒及口咽部感染疼痛等，高劑量甚至會造成肝功能惡化；放射碘治療是利用放射碘破壞甲狀腺細胞，達到控制甲狀腺亢進的方式，但對於甲狀腺腫大及凸眼患者效果不好，且可能讓視力惡化。

巫奕儒表示，上述2種方式有3分之1的患者會復發，且飲食多有限制，需避免含碘及海鮮等食物。然而傳統手術需從頸部環狀進入切除甲狀腺，常會因出血難以控制誤傷聲帶神經，傷口也相對長，對年輕及蟹足腫體質疤痕更是永遠的痛。

巫奕儒採用此複合式手術治療甲狀腺亢進已施行多名年輕患者，不僅不留疤、手術出血量少，搭配神經探測器定位神經更避免聲音沙啞；該手術也獲得國際知名期刊《Scientific Reports》認證，發表此新創治療模式。

巫奕儒提醒，甲狀腺亢進最好的治療方式還是預防，避免攝取過多海帶、昆布、紫菜等含碘食物，忌抽菸喝酒，少食用含咖啡因的食物和飲料，多吃富含維生素的食物，飲食盡量清淡少鹽。同時養成每日運動及規律作息，避免過度疲勞。