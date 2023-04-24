迎接夏日到來，美式賣場好市多上架最新商品，其中一款涼鞋卻被消費者嫌棄，分享以往穿著經驗，擔憂容易導致腳臭，還有人建議考慮別款比較好。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」近日發布新品情報，介紹一款TEVA運動涼鞋特色，快乾耐磨織帶設計，可輕鬆多點調整織帶鬆緊度，橡膠大底EVA中底，提供足部絕佳支撐及舒適度。

貼文曝光引起網友討論，不少過來人紛紛分享經驗，「遇水會臭，臭到進室內會尷尬喔」、「我以前穿超臭，謝謝惠顧」、「鹹魚牌，誰穿誰尷尬」、「穿完腳巨臭」、「這個牌子我買過3雙，3雙都是三角的塑膠環斷掉」。

也有人建議要多沖洗，「我有一款是因為鞋面會卡垢，所以只要遇水，腳底的腳質或垢卡在鞋面的溝縫，就會很臭，花時間清洗乾淨，就不會臭了」、「常常沖水，就穿著直接沖，不用洗劑或刷，就不太會臭了」、「織帶遇雨水、溪水後沖洗就不臭了」。