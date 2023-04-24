台中市立委第六選區因現任黃國書不競選連任，雖民進黨初選結果出爐，將由市議員江肇國角逐該席次，國民黨仍視2024為奪回第六選區立委的好時機，除日前被視為可能參選的議員羅廷瑋未登記，近日加入西區里長群組的台中市副市長王育敏也被點名可能參選，但王強調只想做好現在的工作，也未接獲徵詢。

國民黨在第六選區該提名誰參選？外界揣測紛紜，因羅廷瑋去年九合一在東南區以最高票連任，且得票率達25％，被視為最可能人選，但國民黨日前開放黨內初選登記，羅未如預期登記，是否受徵召仍待觀察。

王育敏因形象好，一直被認為是活棋，她日前加入西區里長群組，更掀起是否可能投入六選區立委選舉的臆測，但王育敏說，加入群組是因為工作調整，與選舉無關，因剛接任副市長職務不久，現在只想要把工作做好，沒有參選意願，也未接獲任何徵詢。

此外，也有人建議可徵召東南區現任議員李中，但李中明確表示不會參選，國民黨台中市黨部主委顏文正則說，不會排除任何可能性。