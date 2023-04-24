玉山國家公園管理處呼籲山友，務必做好防寒、防潮準備，遇緊急狀況拿出撤退的勇氣，避免憾事發生。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

6人登山隊18日從南投縣屯原入山，預計24日從奧萬大下山，19日經花蓮縣能高安山區遇最強春雨，陳姓領隊為了照顧腳程落後、疑高山症葉姓女隊員，雙雙失聯，花蓮消防局20日獲報展開搜救，領隊失溫喪命，葉女仍失蹤搜救中。玉山國家公園24日提醒，登山民眾遇緊急狀況，請拿出撤退的勇氣，避免憾事發生。

據了解，失蹤葉姓女隊員56歲、是美國華僑，在德州一所大學任教，與同事55歲美籍友人、及在台灣工作的25歲姪女，聘雇陳姓領隊、2名協作計劃攀登北三段、能高安東軍縱走，6人18日從南投縣屯原登山口入山，即遇到最強春雨，加上葉女腳程嚴重落後，陳姓領隊原計劃19日夜宿大陸池營地，20日原路折返撤退，未料領隊失溫喪命，葉女仍失蹤。

針對此山難，玉山國家公園管理處表示，今年的天氣迥異於往常，除了缺水旱象，玉山主峰也創下80年來最晚降雪紀錄，呼籲山友高山氣溫比平地低10幾度，加上水氣影響，氣候極不穩定，請登山民眾務必做好防寒、防潮準備，降低失溫、高山症機率，若遇緊急狀況時須審慎面對，拿出撤退的勇氣，以避免憾事發生。

玉管處建議，民眾從事戶外登山活動可啟動「天候3層檢核」措施，第1層，出發前妥善了解天候；第2層，抵達登山口時，領隊與成員一起檢查裝備並討論遇到不良天候時處置；第3層，若山區遇惡劣天候，設定折返點，勿冒險繼續行程。

玉管處強調，每人的體能狀況不同，從事長距離、長天數登山活動時，速度落差愈來愈大，恐變成「名義上結伴，實質上獨攀」狀況，無論如何同團成員一定要結伴同行。登山活動務必以安全為最高原則，考量天候發展，設定應變撤退機制，唯有平安才有登下一座山的機會。