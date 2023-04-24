《牛車來去》播出美好大結局，王品澔（左起）、林萱瑜、安心亞、蔡昌憲、楊烈、喬湲媛、江國賓、游安順、米可白等陳蔡邱許4家人一起去野餐。（公視提供）

《牛車來去》中的地主楊烈、佃農游安順時常逼出觀眾眼淚。（公視提供）

公視《牛車來去》劇中大結局仍有新演員加入！永隆（王品澔飾）因意外入院，玉蘭（林萱瑜飾）前往關心。（公視提供）

《牛車來去》中楊烈孤單坐門外這一幕，連同劇演員看了都飆淚。（公視提供）

公視生活劇《牛車來去》22日播出最終回，收視一舉突破3，最高點衝到3.33，再度登上當日全國收視第一。當晚劇組進行最終回映前直播，導演李岳峰與演員安心亞、蔡昌憲、楊烈、米可白、楊子儀、何豪傑、潘奕如、曾子益、潘逸安、葛丞、顏邦智、張景閎、鄧雨忱、張育綺等人齊聚，回顧拍攝點滴兼爆料，笑聲、淚水不斷。

飾演暖男地主「進丁」的楊烈榮膺演員「最喜歡跟他對戲」的首選MVP！楊烈分享自己最喜歡對戲的演員是米可白，「最後她跟我糾結的心情，共同經歷很多事件，都讓人很感動」。楊子儀透露看到最末集楊烈孤坐的畫面「感覺很心酸」，為此落下男兒淚。

眾人也選出安心亞、楊烈、米可白是劇中「最坎坷」角色，一登場就能逼出觀眾淚水。安心亞說，如果有機會希望挑戰米可白的「千佳」角色。她與米可白劇中從年輕到白頭，兩人異口同聲表示，都是「揣摩我媽媽」，巧的是兩人當下才知道對方媽媽都姓黃，還大笑兼握手。

安心亞告別角色「阿春」，「這段時間感謝大家的陪伴，因為阿春，我得到了很多的愛。現在想起妳，心還是微酸酸的。想起與妳一起的日子，感受的，遇見的人，有時幸福到不自覺的傻笑起來。捨不得」。

演員首選片中最難忘片段，公認是楊烈在浴間幫「佃農」游安順擦背片段，竟讓曾子益、潘逸安、葛丞等人都看到哭。曾子益還笑說「那場戲沒有BL的感覺」，何豪傑也直說：「導演很厲害！這場戲是兩個長輩袒胸露背洗澡，竟然讓人很動容。」

導演李岳峰分享創作歷程，表示「將人生中經歷過的、見識過的、聽人說過的境遇，交織建構出《牛車來去》這個真善美的故事」。李岳峰說，「世間事沒有十全十美的，有多幸福的背後，往往也會有悲哀的事跟隨」，也說「我深深感覺這些人生過程中事實發生的事情，在在都是警惕」。原來劇中意外身故的「世傳」原型人物是李岳峰「未曾謀面的大伯，家族盼望許久的單傳男丁，卻不幸溺斃夭折」，在劇情播出時也令觀眾莫不嘆息。

最終回播出後，製作人李怡慧在《牛車》臉書分享導演李岳峰創作過程。故事中楊烈飾演的地主「進丁」原型人物是導演的阿公，李岳峰幼時跟著阿公去鄉下收佃租，感受到佃農熱情的款待、地主跟佃農間的深厚情誼，是多年來他想製作《牛車》故事的最開端。此外，安心亞飾演的《牛車》主人翁「阿春」原型人物來自李岳峰岳母過往的轉述。原來李岳峰岳母年輕時曾受人所託，幫忙牽線找「借腹生子」的代理孕母，也讓李導把堅韌的臺灣女性，做為故事主體埋入劇本內。

《牛車來去》大結局收視高點3.33，落在「阿春」安心亞、「阿公」游安順與「阿發」蔡昌憲、「招弟」喬湲媛等人憂心忡忡探視意外入院的永隆橋段。《牛車》最後一周仍有大永隆（王品澔飾）與大玉蘭（林萱瑜飾演）新角色登場，兩人童年綿延的情感開花結果，卻因長輩阻攔受挫，峰迴路轉，直到最終還無法預料的劇情，讓觀眾邊看邊討論說「最後一集還要這麼刺激！」。不過最後迎來四代同堂大團圓的美好結局，令觀眾深獲共感，直呼「從第一集看到現在，好多的感動！好多的熱淚！真的很不捨」、「感謝帶給我們認識阿公阿媽年輕時的時代背景，很感動」。