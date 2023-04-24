台南市正副議長賄選案，台南地方法院法官林岳葳今天首度召開準備程序庭，議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告，在合計20名辯護律師的陪同下出庭應訊。經過冗長的庭訊，10人不僅全部否認檢方的起訴事實，甚至對於檢方出證的通訊監聽譯文、關係人及證人證述，也質疑是否具有證據能力。法官諭知5月30日下午2點30分續開準備程序庭。

2個多小時的庭訊結束後，邱莉莉步出法庭時表示，「我尊重司法，但我相信司法會還我清白，謝謝大家的關心。」

此案檢方偵結起訴的10名被告，分別是邱莉莉、林志展、前民進黨中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍台南市議員黃麗招、國民黨台南市議員李文俊及李鎮國、李鎮國妻子高玫仙、台南市政府地政局約用人員黃怡萍等10人。

其中，邱莉莉、林志展、楊志強、郭再欽被控對國民黨台南市議員方一峰行求、期約賄賂；邱莉莉、林志展、黃怡萍、郭再欽、林士傑被控恐嚇方一峰；邱莉莉、林志展、郭再欽、李文俊、黃麗招、黃怡萍被控對李鎮國行求、期約賄賂；李鎮國、高玫仙涉嫌期約收受賄賂。

審訊中，邱莉莉強調，「我沒有賄選」；她的辯論律師葉雅萍、蘇清水除質疑，檢調從去年9月至今年2月對邱莉莉通聯監聽的合法性之外，還強調邱爭取非民進黨議員的支持，完全是政黨協商，並無期約行賄；且邱也沒有參與恐嚇方一峰之事。

林志展的律師葛光輝也說，檢方起訴的相關供述、通聯記錄，均與林志展無法勾稽；林在民進黨團推舉支持李文俊擔任副議長，也並非不正利益，更沒有參與恐嚇方一峰。

郭再欽的律師蔡宜均、謝育錚認為，此案起因於過去民進黨內部有人跑票，邱莉莉希望尋求第三方結盟，有助於議事和諧，政治結盟是客觀事實，請法官考量政治利益不等於賄選。針對郭再欽對楊志強說的「摘一二個議員」，只是輔選用語，並非行賄的犯意聯絡；林士傑恐嚇方一峰，也與郭無關。

楊志強的律師蕭乙萱、周章欽認為，楊志強與前議長郭信良關係友好，不可能只因郭再欽一句話，就幫忙行賄方一峰；起訴書中也沒有邱莉莉、林志展與楊志強有任何聯繫的事證。

李文俊的律師彭大勇指出，李文俊與邱、林單純是政治結盟關係；黃怡萍的律師謝以涵、蘇文奕表示，黃怡萍是李文俊的遠房表妹，政治結盟在所難免，並非不正利益交換。

黃麗招的律師莊美貴、林石猛說，檢方以李鎮國、高玫仙的自白指控黃行賄，並無其他補強證據，不能當成唯一證據。林士傑的律師吳岳輝、蔡淑文強調，林士傑與方一峰對話時，並無凶惡口吻，要求申請其他證據調查。

李鎮國、高玫仙的律師江信賢認為，李鎮國與李文俊交情好，早就決定支持李文俊，根本不需要期約行賄；更何況，如要行賄就該立即給，那有期約4年以後的事？至於高玫仙更因沒有投票權，根本沒有違反選罷法。