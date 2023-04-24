南韓人氣男團「ASTRO」成員文彬19日晚間被經紀人發現在家中身亡，得年25歲。於22日上午舉行他的告別式，而長眠地點也不對外公開，不過其所屬經紀公司Fantagio在公司大樓前布置了供悼念的空間，而除了粉絲前往悼念外，文彬的好友們也在現場留下了對他的思念與祝福，其內容也在社群上流傳。

近期在推特、韓網論壇等社群上出現許多由粉絲上傳的，Fantagio公司大樓前的悼念現場畫面，除了在場有許多粉絲留下花束、手寫信，以及由韓團「SHINee」成員鐘炫的粉絲留下的巧克力外，據現場粉絲表示，24日當天文秀雅與ASTRO成員MJ、JIN JIN以及SEVENTEEN勝寬、Weki Meki有情等文彬好友一同現身，並在現場留下手寫信。

在韓網論壇《THEQOO》上，有網友發帖曬出文秀雅的手寫信內容，從畫面中可見，文秀雅的信中寫下：「我來了，哥哥，是你唯一的寶貝妹妹」、「我哭得很厲害也哭太久了，不會再哭了，我從現在開始會常常笑的，會很高興的去做我想做的事」、「所以哥哥在那裡也要快樂」、「我會連哥哥的份努力活下去」、「這段時間你辛苦了，永遠的文兄妹。」

此外，與文彬有著深厚情誼的SEVENTEEN勝寬也寫下：「請等待文彬，讓整個宇宙都屬於你，我很愛你，再見面的時候請抱抱我吧。」事實上，韓團「SEVENTEEN」的成員勝寬與文彬同屬「98’S(1998年出生)的摯友」，交情相當密切，此前聽聞噩耗時，SEVENTEEN的官方推特也發文表示勝寬因「狀況不佳」，缺席錄影，讓粉絲們紛紛留言希望他能保重身體。

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