高雄市政府觀光局與高雄捷運公司，日前邀請日本歷史最悠久，且市佔第二大的旅行社公司「日本旅行株式會社」（Nippon Travel Agency, NTA，以下簡稱「NTA」）洽談合作，三方針對「高雄好玩×TaKao逛逛卡」於日本代售、行銷宣傳等議題積極研商，初步取得共同推廣台日跨國觀光，並將於日本NTA官網及實體門市，強力宣傳高雄旅遊資訊。觀光局長高閔琳表示，日本是高雄非常重視的海外旅遊市場，而日本NTA更是日本人出外旅遊時最常使用的旅遊服務平台；與其建立合作管道，除了線上平台資源，亦可結合其在日本重要交通節點的實體門市，積極行銷高雄國際觀光，定能吸引更多日客前來高雄觀光旅遊，同時打響高雄觀光在日本的能見度。

觀光局長高閔琳（左四）邀請日本旅行株式會社秋山取締役（右四）及高捷總經理王亞洲（右三），締結三方合作。(高雄市觀光局)

觀光局長高閔琳指出，這次和「日本旅行株式會社」的交流合作，有兩個主要面向，一是積極爭取復飛日本航線，市府團隊正積極和中央、航空公司協調，爭取高雄與日本的航線航班復飛，方便日客來高雄，同時希望日本NTA公司積極送客，讓航空公司看見商機、增加航班；二是增加日客遊玩高雄的便利性，觀光局與高捷公司合作推出、最符合自由行旅客的「高雄好玩×TaKao逛逛卡」更是是此次會談重點。三方將持續研商合作細節，並感謝日本NTA公司願意評估在官網設置高雄旅遊專區，有助於高雄觀光在日本的宣傳進展。此外，NTA公司後續也將派員考察高雄觀光景點與產品，日本學校修學旅行、日本企業海外MICE旅遊、LONG STAY銀髮族旅遊、暖冬遊高雄等，也將是未來與觀光局合作推展的項目重點。

NTA派員走訪高雄與日本有歷史連結的景點橋頭糖廠(高雄市觀光局)

「日本旅行株式會社」秋山取締役指出，日本旅行株式會社成立迄今已117年，是日本最具歷史及第二大旅行社，其母公司為西日本旅客鐵道，簡稱JR西日本或JR West，是日本7間JR鐵路公司之一，同時也擁有鐵道商店和飯店禮品店等通路。他本人在公司已有35年的經歷，首次造訪高雄感到十分驚豔，也對於高雄的山海河港美麗景緻印象深刻，尤其親身體驗高雄好玩卡後，更堅定要讓更多日本人認識高雄、造訪高雄的心意。返日也會積極與高雄觀光局、高捷公司研商高雄好玩卡套票合作事宜，送更多日客來高雄，體會新鮮有趣的旅遊感受和令人讚嘆的感動，還有濃厚的人情味。

高雄與日本有深厚連結的知名景點新濱驛前（舊三和銀行）(高雄市觀光局)

圖說:雄與日本有深厚連結的知名景點新濱驛前（舊三和銀行）(高雄市觀光局)

高雄捷運公司王亞洲總經理說明，高捷公司與日本旅行公司，前於2019年簽署觀光交流合作備忘錄後，因疫情影響先暫停，直到今年國境開放後，再重啟合作契機。本次由日本 NTA公司秋山取締役率隊走訪高雄2天1夜踩線，實際體驗高雄好玩卡產品更是讚不絕口，也讓高捷公司將高雄好玩卡推廣到日本市場更具信心；後續高捷將與高雄市觀光局更密切合作、資源共享，共同將高雄觀光行銷到日本市場。

高雄知名景點壽山動物園(高雄市觀光局)

觀光局補充說明，日本以往都是高雄前三大國際客源，且兩地的歷史文化連結久遠深厚，像橋頭糖廠的吉照故里茶道院、金馬賓館、打狗英國領事館、武德殿、哈瑪星、逍遙園等景點，還有許多道地的小吃美食、米其林推薦餐廳等，都深受日客喜愛。此次與高雄捷運公司、日本旅行三方會談，可望為台日雙方帶動新一波國際觀光與交流，以及智慧觀光服務的新突破與成長。觀光局更首次嘗試與日本專業的旅行社合作，希冀能妥善運用該公司廣大的線上及線下通路，藉由更多異業跨界資源的整合行銷方案，打響高雄國際觀光在日本地區的品牌知名度，吸引更多日本遊客走訪高雄，高雄、日本的觀光旅遊與交流熱度，持續增溫！