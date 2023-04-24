黃品源推出新歌〈傷停時間〉，也有演唱會的計劃。（金立海提供）

黃品源推出新歌〈傷停時間〉，是他因疫情沈澱後的領悟。（金立海提供）

黃品源近來邀約不斷，也開始籌備演唱會。(轉載自＜來看我們的演唱會＞)

三金常客黃品源今（24日）推出新歌〈傷停時間〉，這首歌曲由黃品源作曲、入圍金曲獎最佳作詞人黃婷填詞，而「傷停時間」這個詞，來自於足球賽規則，指的是球員因傷而暫時無法比賽的時間。黃品源表示，因為這場疫情讓他有感而發，「所有行業都被延期、取消，進而許多公司倒閉、大家失去工作，全球長時間籠罩在低氣壓的狀態，所以我想寫一首溫暖的歌，希望可以療癒、振奮大家！」

2023年漸解封，黃品源也因為疫情而對人生有了許多思考，「有停，才有再起。」今年他的第一首單曲〈傷停時間〉，就是沈澱後的領悟。他認為漫漫人生路，沒有人能走得毫髮無傷。每個人都是在無數的面對、突破、沈澱、復原後，才新生成更好的自己。「而在受傷之後的復原期，就是傷停的時間。」

黃品源有鑑於彷彿靜止的這3年，「對於全人類都不容易，疫情像是一種集體的傷害，讓所有人被迫停下美好的日常，甚至停止與他人接觸的時光，像個受傷的獸，蟄伏在自己的洞穴裡，孤獨自處。」又侃侃分享，「然而奇妙的是，長期被迫獨處，卻意外地使人自省、傾聽自己的本心。」當疫情漸明朗，回歸正常生活後，很多人習慣、思想都轉變了，從此開啟截然不同的人生。他誠懇說：「這是傷停時間所帶來的禮物：黑暗中的守候，等到光，就是新生。」

而黃品源在詮釋此曲時一波三折，意外歷經了「傷停時間」，一開始他錄了好多個版本，雖然歌唱技巧臻於完美，但自己總覺得少了點什麼，「後來我改用帶說的方式，將聲線放低，沒想到如此一來，反而讓副歌的高潮處更加濃烈。」他在找對方向後，當一切都在就緒中時，鄰居卻開始裝潢工程，敲敲打打聲穿透工作室牆壁，連錄音室隔音都無法阻擋噪音的震動，於是他只好改成大夜班錄音，「花了整整8個晚上配唱，加上之前思考摸索的時間，一共花了半個月，終於完成了這首〈傷停時間〉。」

提到〈傷停時間〉，黃品源也不禁想起成長時的往事，從小到大他都是學校的體育風雲人物，主攻田徑和排球，尤其他曾是台中區三鐵冠軍，留下標槍、鉛球和鐵餅的冠軍紀錄，他原本寄望在全運會拿下優秀成績，能有保送大學的機會，但卻在比賽當天登場時意外受傷，他回想當時右手響地一聲，「之後我的手就像彈性疲乏後的橡皮筋抬不起來了。」他的運動員生涯因此被迫結束，當時的手像是「廢了」，連課本都幾乎拿不起來，他一度沮喪到不知所以，但意外發現自己的手上可以拿起吉他的Pick，而讓當時無法繼續運動生涯的他，全心練習吉他、進而創作，比賽並進入樂壇，入圍金曲獎，更榮獲金鐘獎、金馬獎，而一步步走成現在的黃品源，他笑著說：「傷停時間，不一定是壞事，重要的是跟隨自己的心，不要失志，黑夜過後總有天明！」

黃品源唱作新歌〈傷停時間〉，表示首先要感謝多年支持他的粉絲朋友，藉此曲跟大家分享這3年來的心情轉換，並明志「做音樂是上天給我的天賦，畢生所學的才能，我當然必須珍惜，不會隨便放棄的。」他也跟粉絲分享自己低潮時，會提醒自己學習三種心，一是「放心」、二是「放下心」，三是「自在心」，「學會三種心能讓煩惱壓力越看越清晰，看清晰後壓力和煩惱就會逐漸轉化，慢慢變輕、甚至放下。」

最後，他也跟大家分享近況，表示現在疫情開放之後，已經開始有一些表演邀約陸續展開，「當然也有演唱會的計畫，很快有機會跟大家分享！」並透露私底下喜歡找朋友打網球和健身，以為之後演唱會培養體力做準備。