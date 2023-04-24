韓國總統尹錫悅啟程前往美國進行國事訪問，並將與美國總統拜登舉行峰會，雙方會談焦點除了北韓與經濟安全合作等議題外，還包括尹錫悅出發前談及引起爭議的台海議題。由於美方希望韓國晶片商配合圍堵中國，可能還準備籌組美日韓台晶片4方聯盟，讓尹錫悅這趟訪美之旅備受北京關注。

據《美國之音》報導，尹錫悅上周受訪時表示，韓國和國際社會站在一起，反對以武力改變台海現狀，他還說：「台灣問題不僅是中國和台灣之間的問題，也和朝鮮半島問題一樣，是一個全球性問題。」中韓雙方為此在外交上爆發言辭衝突，中國外交部長秦剛在一場論壇上表示，「誰要在一個中國原則上做文章，我們絕不含糊；誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者，必自焚。」態度非常強硬。

報導說，尹錫悅訪美另一個被北京緊盯的就是韓國在晶片戰中的立場。英國《金融時報》報導稱，若存儲晶片製造商美光在被中國裁罰禁止銷售，華盛頓已要求首爾方面敦促三星電子和SK海力士不要趁勢增加對中國的晶片銷售，以免中國市場的空缺獲得填補。

韓國駐美大使館及三星均未回應該報導的置評請求，SK海力士則表示未收到韓國政府的通知，美光也拒絕置評。

目前白宮方面沒有就美韓峰會的具體細節發表評論，僅表示拜登政府和尹錫悅政府在深化國家及經濟安全問題上的合作取得了「歷史性進展」，包括在保護「尖端科技」的努力上。

報導指出，尹錫悅此行是時隔12年後首次有韓國總統對美國進行國事訪問，本週四將向美國國會參眾兩院聯席會議發表演講。今年適逢《韓美共同防禦條約》簽署、雙方確立軍事同盟關係70年，韓美關係有望藉此行推升至新高點。