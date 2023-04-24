民進黨台北市黨部主委張茂楠今(24日)上節目表示，港湖立委高嘉瑜是很頭痛的問題，希望她能和吳欣岱進行民意PK，整合出一組候選人就好。媒體人張禹宣質疑，若吳出線、高嘉瑜執意參選，難不成要黨紀處分？又高若出線、吳欣岱執意參選，民進黨也無可奈何。他直言所有狀況場景都與何志偉如出一轍，背後都是英系的影子，這問題再度回到賴清德頭上：今天賴清德究竟是金孫還是共主，就看保不保的住高嘉瑜這一席。

「綠本有嘉瑜，何處惹欣岱？」張禹宣表示，對於大綠小綠港湖內戰，本應該是樂觀其成，但他今日與高嘉瑜同台時，對於民進黨台北市黨部主委張茂楠的胡言亂語，真的忍不住講上幾句。張茂楠聲稱：高嘉瑜讓他很頭疼，成也高嘉瑜、敗也高嘉瑜。大綠小綠都是綠希望兩人進行PK。他質疑，如果最後整合是由基進黨吳欣岱出線，高嘉瑜若執意參選難不成要黨紀處分？因為要禮讓給友黨，處分自家爭取連任的現任立委？

第二個問題，如果今天是由高嘉瑜勝出，基進黨不惜泛綠分裂也堅持參選，你民進黨又奈何？可沒有黨紀處分這回事。高嘉瑜在港湖地區堪稱藍綠通吃，不管是連任或勝率的角度，根本都沒有置換人選的必要，艱困選區禮讓有聽過，優勢選區禮讓小黨根本是前所未聞。

「說穿了，所有的狀況場景都與何志偉如出一轍。背後呢？通通都是英系的影子！」張禹宣強調，這問題再度回到賴清德頭上：今天你賴清德究竟是金孫還是共主，就看保不保的住高嘉瑜這一席。說到底，民進黨曾幾何時被人併吞？向來大綠小綠碰撞，只有民進黨併吞別人的份。什麼時候有穩贏的仗硬要送給別人？

張禹宣提到，吳欣岱聲稱，無法接受背叛本土價值的人，好笑的是在分裂的情況下，最後受益的將是他們口口聲聲，扣帽子「中國黨」的國民黨，邏輯根本不通，用大義包裝個人私利，騙三歲小孩。民進黨此舉完完全全就是「何處惹塵埃」，作為一個主委滿口荒唐言，為了派系之爭都說得出來。「但罵歸罵，最後還是一個結論：樂觀其成！」