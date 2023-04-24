太平警分局日前攜手台中市監理站前往太平區長億高中，以「交通成年禮的第1堂課」為題，對高三學子宣導考駕照的要領、防禦駕駛、常見違規態樣等觀念。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

6月將迎來畢業季，學子會邁入人生的另一個旅程，不少滿18歲的學生準備考取汽（機）車駕照，太平警分局日前攜手台中市監理站前往太平區長億高中，以「交通成年禮的第1堂課」為題吸引學生目光，對高三學子宣導考駕照的要領、防禦駕駛、常見違規態樣等觀念，令在場學子直呼「原來騎（開）車上路，有這麼多要注意的」。

台中市政府警察局太平分局犯罪預防宣導團日前上午前往市立長億高中實施「犯罪預防暨交通安全宣導」，由交通組、偵查隊宣導成員向在場近百位高中三年級的學生宣導，並結合台中市監理站人員推出「交通成年禮的第1堂課」，話題性滿滿讓全場學生目不轉睛。

警方在交通安全宣導以考駕照的要領、防禦駕駛、常見違規態樣、禮讓行人路權觀念等，並輔以事故影片加深學生印象，另外也宣導當下最新的詐騙手法，如海外打工、假交友、假投資詐騙等逐一說明，讓學生收穫滿滿。

太平警分局長蔡慶星表示，太平警分局非常重視校園交安宣導，希望能對準備考駕照的學生建立正確的用路觀念，培養良好的用路習慣，並且能推展至周遭親朋好友，近期也陸續至轄內各級高中宣導，透過此分層分齡之宣導方式，期以降低交通事故的發生。