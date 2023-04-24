外界一直在等待烏克蘭的春季反攻，並且一直在猜測反攻的可能路線，是收復札波羅熱?還是頓巴斯地區? 然而一則新的分析再次出乎人們意料，戰爭研究所(ISW)稱，一小支的烏克蘭部隊已成功在第聶伯河東側建立陣地，並且開始向東擴大範圍，這可能是烏克蘭春季反攻的一步奇謀。

美聯社報導，總部位在華盛頓的戰爭研究所表示，烏克蘭軍隊已經在第聶伯河左岸的秋魯平斯克鎮(Oleshky)附近建立了一個立足點，並且已經是稍具規模的橋頭堡，已建立起「穩定的補給線」，也接近河岸邊的達奇村(Dachi)。

值得注意的是，秋魯平斯克與達奇村，都位在赫爾松首府的河對面，理論上，該處是俄羅斯佔領區。

網上發布的一段影片顯示，烏克蘭部隊是用橡皮艇登陸，並步行進入已無居民的村鎮。

BREAKING:



Ukraine has released a video of its amphibious landing on the left bank of the Dnipro river, establishing the first bridgehead east of Kherson.



It was recorded on April 18th.



pic.twitter.com/E7nMp2Pl6f — Visegrád 24 (@visegrad24) April 23, 2023

在這項消息發布之前，分析人士普遍認為，如果烏克蘭執行春季反攻，主要目標是切斷俄羅斯與克里米亞半島之間的陸地走廊，烏克蘭可以從札波羅熱市出發，向南攻打，但是俄軍在這段路線上已層層設防，目前的交戰情況也很激烈。另一條路是從赫爾松首府出發，但是這就必須穿越第聶伯河，而橫越第聶伯河的橋梁樑早在烏軍收復赫爾松之前就已被炸斷。

烏克蘭媒體也報導了ISW的說法，並表示』設立此類陣地，表示烏克蘭的反攻已經開始」。不過烏克蘭官方既不證實也不證偽，南部作戰司令部發言人娜塔莉亞•胡梅紐克 (Natalia Humeniuk) 呼籲各界保持耐心，她說：「出於行動和安全原因，不能透露第聶伯河三角洲軍事行動的細節。」

對於烏克蘭已在第聶伯河左岸建立據點一事，克里姆林宮任命的赫爾松地區負責人沙爾杜(Vladimir Saldo)否認，他說：「左岸地區仍然是由俄羅斯軍隊完全控制」，並表示ISW的圖片只是烏克蘭部隊的個別破壞行動，他們無法長留該地區。