臺北市大安分局為辦理警政署「全民防詐 藝起發聲」、「0505全民反詐啟動日」宣導記者會期前宣導活動，邀請立法委員游毓蘭響應加入反詐宣導行列，影片中除了宣告0505全民反詐啟動日活動外，更耳提面命的提醒大家，現行詐欺集團詐騙的對象，不分年齡，不分性別，不分對象與學歷，只要聽到關鍵字「要求提供帳號、身分證號、或要求操作提款機」就有可能是詐騙的話術，千萬要小心。

0505全民反詐啟動日 立委游毓蘭報給您知

大安分局表示，近來「假投資、解除分期付款、假網拍」等三種詐騙模式近來有逐漸升高的趨勢，在此呼籲民眾要隨時保持警惕，不要隨便輕信陌生人的話語，更要時時保持冷靜，不要被詐騙分子的話術矇騙，尤其要記住：「不要輕易相信輕鬆投資即可享有高額獲利等話術，更不要輕易透露個人信息。

大安分局分局長王寶章呼籲民眾防詐注意以下幾點：一是加強自我保護意識，不要任意接聽陌生人來電；二是不任意點擊連結不明網址；三是接獲訊息請與親友討論，識破詐騙分子的套路；四是及時報警，制止詐騙分子的行為。