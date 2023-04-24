花蓮縣議會第20屆第一次定期大會開始今開幕，縣長徐榛蔚進行施政報告莫約1小時後，突遭議長張峻打斷，要求在5分鐘內結束。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會第20屆第一次定期大會開始今開幕，縣長徐榛蔚進行施政報告莫約1小時後，突遭議長張峻打斷，將透過其他途徑向鄉親報告未說明完成的內容。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會第20屆首次定期大會開始今開幕，但開議前幾天，議會卻修改議事規則，限制縣長徐榛蔚施政報告時間為30分鐘，讓徐感到遺憾，強調自己不僅是對議會報告，更是向32.6萬縣民說明施政願景，將透過其他途徑向鄉親報告未說明完成的內容。

縣議會2月臨時會曾要求正副縣長列席說明議員建議補助款順序未果，縣府提出57案、高達4.5億元的提案延審，因此，有議員在定期大會開始前提案修改議事規則草案，要求「遇有縣政重大事項發生時，縣長、一級單位主管及所屬機關首長應到會提出報告」，同時針對首長報告議程新增「柔性時間規範」，規定縣長施政報告時間30分鐘、一級主管20分鐘。

議長張峻在徐榛蔚報告前透過致詞表示，縣府一改過去府會和諧基調，對外界批評或不同意見， 一概以新聞稿作為防禦性攻擊，對代表民意的議會也是如此，府會關係由於縣府強勢作風，需要付出更大努力溝通協調，隨後喊話縣府，「議會並非敵人」，而是和縣府與全體縣民一起為花蓮打拚的夥伴。

徐榛蔚則回應張峻提到的府會關係，她說，縣府基於所有行政團隊一直以來都保持和諧態度，相信府會間沒有隔閡也無溝通問題，接著話鋒一轉提及這次議會只給短暫的30分鐘進行施政報告，恐讓她無法詳盡說明施政內容，「施政報告不僅是對議員報告，也是對32.6萬鄉親報告」，是對縣民的負責，很遺憾將透過其他方式，向鄉親說明縣府的施政願景。

徐榛蔚施政報告期間，議會雖未強制執行限制的時間，但徐卻在報告約1小時後突遭張峻打斷，要求她在5分鐘內結尾，但徐仍希望議會能讓她完成一個段落，張卻表示，時間有限，期間接連接獲3位議員電話催促結束工作報告，欲進行意見交換。

徐則站在台上無奈的說，花蓮建設全面啟動，議會施政報告外，也對鄉親重視，希望透過直播讓縣民知曉政策發展的狀況，很多報告還未說完，既然議長不讓講沒關係，將透過其他途徑對縣民負責任的報告。