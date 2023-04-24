桃園國民運動中心游泳池2021年封閉至今，將延期至7月才能重啟。（蔡依珍攝）

桃園國民運動中心游泳池2021年封閉至今，將延期至7月才能重啟。（蔡依珍攝）

桃園國民運動中心游泳池接連爆出磁磚剝落爆管、結構設計不良和承包商倒閉等問題，封閉至今逾2年，藍痛批光泳池修繕費就從60萬暴增到1000萬，但廠商倒閉只能全民埋單，斥前市長鄭文燦出的包、張市府忙收尾，體育局坦言又發現貓道阻塞等問題要解決，要延到7月才能重啟。

議員黃瓊慧說，新市府上任後，體育局稱桃園國民運動中心游泳池可於5月啟用，沒想到最新得知的結果又要延到7月暑假才可以啟用，直指夏天馬上就要到了，要讓民眾能夠有更多游泳消暑的好選擇，請體育局排除萬難，早日讓游泳池完工，不要一延再延。

議員凌濤說，桃園國民運動中心游泳池2018年啟用，2021年3月就因為結構設計不良，重新整修至今已經封閉逾2年，修繕費用也從60萬漲到現在超過3000萬，卻因承包商啟赫營造倒閉，修繕費得要全民埋單，讓人看不下去，怒斥前市府鄭文燦未嚴加把關，呼籲新市府如期如實完工，並徹查是否有人謀不臧問題。

體育局長許彥輝說，桃園國民運動中心游泳池修繕工程，源於游泳池磁磚脫落，原修繕費60萬，但2021年3月1日辦理歲修後，施工期間發現池體結構有問題，磁磚重貼還是會脫落，且原營造廠商啟赫營造倒閉，無法履行瑕疵擔保與保固維修責任。

許彥輝說，全面檢討後，歷經修繕工法評估、原物料上漲，去年12月9日再度開工，原訂5月完工，但陸續又再發現漏水、排水貓道阻塞等工程瑕疵，導致工項增加，工程必須延後完成。他強調若相關工程及驗收程序順利，預計今年7月重新開放迎客，估計修繕經費3115萬6293元，將以啟赫營造廠商保固金支應，不足部分才由市府籌措經費。

市府指出，承包商倒閉前有預留保固金，加上同廠商有承包南門國民運動中心工程，2處運動中心預留的保固金加總後約有3000萬元，修繕費用將從中支出。