近來許多產業都深陷缺工危機。一位從事餐飲業的女子近日轉戰人資後好奇，「餐飲業是不是都沒人想做？」，表示越來越少人願意做餐飲業，雖然他在人力銀行上開出職缺，遞履歷的求職者卻都尚未具備相關能力，讓她覺得招人困難。對此，許多網友直言，可能是職缺薪水開太低，另外也有不少業內人士認為，「兩頭班」也是找不到人的關鍵之一。

原PO在Dcard發文表示，她最近轉職當人資，「深刻感受到餐飲行業真的越來越少人願意去做」，尤其是服務人員缺人最嚴重，畢竟有時得要承受客人的情緒；原PO提到，雖然她在人力銀行開出相關職缺，應徵者卻都是想進公司學習專長的人，「而不是已具備能力的人才…」。

對此，許多人紛紛回應，「可能你們薪資吸引不到『已具備能力的人才』」、「你薪水開多少？太低還想要具備能力的來就算了吧。現在有人還願意進去餐飲就不錯了…至少還願意學」、「沒有什麼事是錢解決不了的，如果有…那就是給的錢不夠多，懂嗎？」、「只給香蕉價的公司，就只會請到猴子。缺工的因素很多，但如果公司給不起具競爭力的薪水，導致請不到適合的人，也該檢討」。

另外還有不少做過餐飲業的過來人分享心得，「雖然我自己是外場服務人員…但是我也不會鼓勵別人來做，如果我離職也絕對不會想做餐飲了，除非來這個外場服務人員開到比現在職缺在高的，可能4以上的話，但當然上班時數要是正常的…很多兩頭班（中午、晚上熱門時段，中間屬休息時間不算上班時數）真的累」、「看到很多餐飲業都要兩頭班，中間空班就是浪費時間，月休天數又不一定有8天，排休制還假日禁休，又不是錢很多，找不到人或很難找人根本很正常」。