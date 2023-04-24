75歲曾姓婦人日前在北屯區民俗公園不慎跌倒，警方拍下婦人照片，耐心到附近大樓管理室逐一詢問，幫婦人找到回家路。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

75歲曾姓婦人日前在北屯區民俗公園不慎跌倒，引來散步運動的民眾關心，並報警協助，警方到場發現老婦人四肢無力行動不便，且無法有效表達住處、電話、名字，於是拍攝婦人照片，耐心到附近大樓管理室逐一詢問，終於幫婦人找到回家路。

台中市政府警察局第五分局文昌派出所所長林澤聰、警員姚憶陵日前執行守望勤務，獲報民俗公園有位老人跌倒在地需要協助，警方到場發現白髮蒼蒼的老婦跌坐在公園內，疑似有失智狀況不知道家住何處，2人分工合作，1人拍攝婦人照片到附近大樓管理室詢問查訪大樓管理員，1人則耐心安撫老婦的情緒。

幸經警方耐心詢問，終於找到一棟大樓管理員告知警方老婦為大樓住戶，但家屬並不在家，警方立即請值班員警聯繫家屬到場，由曾婦先生及熱心鄰居帶返住處。

中市警五分局提醒，民眾家中如有疑似失智長輩，家屬如有意願，可至分局按捺指紋建檔，防止長輩迷失於路上，另社會局也推出愛心手鍊及衛星定位等方法，幫助長輩平安外出，如有需要可檢附相關證明至各區公所申請。