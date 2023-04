甫完成2022-2023賽季例行賽主場全勝紀錄的新北中信特攻,面對即將點燃戰火的季後賽,中信特攻團隊喊出季後賽新口號「DREAM ON AND BRING THE TROPHY HOME」,24日也正式公布季後賽首輪門票開賣時間,在5戰3勝制的首輪賽中,中信特攻將在G1(5月1日),G3(5月7日)以及G5(5月11日)於主場特攻基地出戰本周在季後挑戰賽勝出的對手,其中G5賽事為如有必要進行之賽事。

新北中信特攻不只在本季例行賽登頂,面對即將到來的季候賽挑戰,憑藉著繼續作夢的信念,推開通往下一關的門,團隊喊出季後賽新口號「DREAM ON AND BRING THE TROPHY HOME」,以翻玩魔幻冒險類遊戲封套進行設計,閃電特攻軍團要突破一關又一關的挑戰,即使有各路強大的對手在搶奪,但最後佔據山頂把冠軍金盃帶回家,絕對是新北中信特攻!

新北中信特攻球團今天也正式公佈,將於25日上午10點優先開放中信特攻季票會員購買,26日中午12點30分開放中信卡友優先購票,27日中午12點30分開始,則全面開放販售。5月1日G1與5月7日G3場次「場邊席/搖滾席/特攻席/普通席/應援席」即可獲得「應援長巾」乙條。5月11日G5場次則不發送入場贈品,將調降票價,如系列賽提前結束系統將會自動退票。