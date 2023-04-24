根據世衛組織（WHO）轄下國際癌症研究總署（IARC）發布之指南，PM 2.5已經被列為一級致癌物，消費者外出可以選擇合適的口罩避免呼吸道及肌膚長期暴露於有害物質的環境下，很多人忽略室內空汙其實也是另一個「隱形殺手」。

時尚媽咪吳速玲是美妝保養品牌經常合作的對象，也經常在平日分享愛用好物，此次擔任3M「空氣清淨機」品牌大使，更是認同品牌透過科技改善消費者生活的理念，媽咪速玲表示，3M專業特殊靜電濾網技術，不僅能有效過濾PM2.5以及粉塵黴菌等危害肌膚因子，病毒過濾型濾網對Covid-19更有效濾淨達95％，並獲得美國過敏協會認證，不但減少「肌膚保養干擾源」，還能有效減輕家裡一對寶貝小孩過敏原。

甚至有許多女性朋友感到困惑，買來的保養品怎麼塗抹就是不見膚況好轉，或醫美後的術後保養也覺得事倍功半。皮膚科黃政傑醫師說：除了因季節變換所引發的異位性皮膚炎等狀況，最近許多患者出現所謂「霾肌」，也就是肌膚無法呈現透亮光澤感，無論使用貴婦等級的保養品，都無法改善。

醫師也表示，肌膚保養一定要從室內空氣品質改善做起，才能進而使護膚保養品達到最佳功效，並建議室內最常使用的空調冷氣，除了尼龍濾網需定時清洗之外，也建議定時加貼一層靜電空氣濾網，更能有效過濾粉塵或甚至更小的病毒，才能讓肌膚達到真正的保養。