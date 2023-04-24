台中市沙鹿區向上路、保寧路口今天傍晚發生搶劫超商失風案件。（民眾提供）

突遭攔車問路 後見壯漢丟棍怒喊「麥走」竟是這原因

今天有網友在臉書社團po文表示，他騎車在台中市沙鹿區向上路、中華路口被攔車問說彰化怎麼走，問路男問完後準備騎走，下一秒，另名壯漢追上來大喊「麥走！」並拿棍棒砸向他，問路男見狀加速逃逸。調查指出，男子傍晚進入超商涉嫌偷兩瓶洋酒，第三度折回想再偷時，店員發現拉住其提袋仍被逃走，警方目前追查中。

網友在臉書社團《沙鹿之美》po文說，他騎車在向上路、中華路口時被一名騎士攔車問路，該男問「彰化怎麼走比較快？」男子說，「彰化哪裡？彰濱工業區嗎？」問路男想了一下說「不是，大肚交流道呢？」，男子回說「那邊」，問路男立即騎未懸掛車牌的機車往中華路走。

此時，後方追來一名壯漢直喊「麥走！」問路男回頭見狀，立刻加速逃逸，壯漢把棍棒丟向問路男，但人已逃之夭夭。

經初步了解，該男子涉嫌在沙鹿區向上路、保寧路口的超商偷了2瓶洋酒，第三度折回想再偷，被店員發現制止並拉住其手提袋，男子丟下提袋，跑到店外騎機車逃逸，店員追到店外並呼叫，被民眾誤為搶案，清水警分局目前追查中。