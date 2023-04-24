台電第三核能發電廠1號機及2號機預定停止運轉日期分別為2024年7月27日及2025年5月17日，並進入除役期間，原能會於今(24)日完成核三廠除役計畫審查作業。原能會表示，後續待台電公司提出環保署認可的環境影響評估及相關資料，並經原能會確認符合「核管法」第23條規定，將依法辦理核發核三廠除役許可相關事宜。

原能會表示，自2021年7月收到核三廠除役計畫後，即參考核一、二廠除役計畫審查經驗，妥善規劃本案審查與公眾參與事宜，並於同年8月完成程序審查，確認申請文件符合應備要件後，由外部專家學者與原能會同仁組成專案審查團隊開始進行實質審查，經嚴格審查，確認台電公司已就除役關鍵事項，進行適當評估及規劃，於今年4月完成審查作業。

原能會指出，為落實公眾參與及資訊公開，原能會於審查期間亦將除役計畫函請地方政府及有關機關提供意見，並透過邀請地方公眾至核電廠實地查訪、舉辦地方說明會、拜訪地方代表等各種方式，聽取地方鄉親及公民團體的意見，納入除役計畫審查作業之參考。